Guerre en Ukraine: des Belges volontaires pour le combat

Avant d’embarquer dans une fourgonnette affrétée par l’ambassade d’Ukraine en Belgique, Nicolas (*) se grille une dernière cigarette au soleil. Nous sommes le samedi 5 mars aux alentours de 15 heures et l’homme de 32 ans, originaire de Vielsalm et père de six enfants, s’apprête à rejoindre le front ukrainien. Ce jour-là, il est accompagné de quatre autres volontaires, dont deux Géorgiens d’ores et déjà affublés d’un treillis militaire – la guerre, ils disent la connaître par cœur. « J’ai appris hier que j’allais être déployé. J’ai fait mon sac : vêtements de rechange, couverture, matelas gonflable et couteau », résume Nicolas. Son cabas de sport traîne sur les marches de l’ambassade d’Ukraine, à Uccle. Le matériel militaire lui sera fourni sur place. Il recevra des vêtements miliaires aux couleurs locales, un casque, « un petit gilet pare-balles qui couvre à peine le torse et un fusil d’assaut ». Pour Nicolas, cette mission sera la première au sein d’une brigade internationale.