Courteney Cox: «Le temps passe si vite...»

Aujourd’hui, l’emblématique actrice américaine se dit « apaisée ». Elle assume enfin pleinement le temps qui passe, mais sans renier les excès du passé. « Il y a un moment où je me suis dit : “Oh non, je change, je fais plus vieille.” Alors j’ai essayé de courir après la jeunesse éternelle durant plusieurs années. » Une course malheureusement perdue d’avance pour tout être qui s’y essaie… Mais cette confession, Courteney Cox est l’une des rares stars à oser la faire !

À l’aube de la soixantaine, la Monica de « Friends », idole d’une génération d’ados, regarde enfin la vie qui s’écoule sans angoisses : « Il n’y a rien de terrible à avoir bientôt 60 ans, j’ai juste du mal à l’imaginer et à le croire. Le temps passe si vite... », confie-t-elle dans les colonnes du « Sunday Times ».