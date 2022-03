Émotion palpable aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut (vidéo)

De nombreux visages connus ont été aperçus durant la cérémonie qui a duré 2h30. Médiatiques ou politiques, on a pu y voir Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni, Brigitte Macron, Patrick Poivre d'Arvor, Cyril Hanouna, Sylvie Tellier, Christophe Dechevanne ou encore David Pujadas. Tous très émus, ils cachaient leur chagrin derrière des lunettes de soleil.

Pionnier du journalisme de proximité

Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut a présenté pendant 33 ans l’info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité. Il s’était intégré à TF1 dès sa création et avait décidé de se retirer du JT de 13h le 18 décembre 2020, car malade. Il était cependant resté actif en présentant des sujets régionaux sur la plateforme en ligne « JPP TV » et en animant une émission hebdomadaire sur LCI intitulée « Jean-Pierre et vous ».