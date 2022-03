Faites rimer senior avec sport

À partir de 50 ans, le corps commence à se rappeler à notre (bon) souvenir par de petites douleurs qui passeraient presque inaperçues. C’est le prélude. À 60 ans, il faudrait être sourd pour ne pas entendre les articulations qui crépitent aux entournures… À 70 ans, si l’on n’a toujours pas enfourché son vélo ou si l’on reste planqué devant la télé tous les après-midi, c’est carrément d’un bon coup de pied dont on a besoin. Dans tous les cas, même s’il n’est jamais trop tard pour bien faire, le plus tôt est le mieux pour se mettre au sport ! Le Dr Ingrid Delaunoy, chef du service de médecine physique et de revalidation à l’Hôpital de Braine-l’Alleud (Chirec), en est bien conscient : « À partir de 50 ans, âge clé, si on ne fait aucun exercice parce qu’on est alité (par exemple suite à un accident ou à cause du covid), après trois semaines, on aura déjà perdu 10 % de la masse musculaire au niveau des quadriceps (cuisses).