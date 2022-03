Les grandes dynasties familiales (16): les Bolloré, les rois de Bretagne

Il est parti mais il est encore là. Dans les esprits et dans les cahiers saumon des quotidiens économiques. Vincent Bolloré, 70 ans le 1er avril prochain, a pris sa retraite le 22 février, façon de dire qu’il supervise encore les activités de son groupe né en 1822 avec les papeteries d’Odet. Du capitalisme français à l’état pur, né dans son fief d’Ergué-Gabéric, près de Quimper. Vincent Bolloré ne cache pas ses origines – et sa fibre – bretonnes. Il pose en costume local, participe aux fêtes et présente tous les attributs du Breton têtu et fier de l’être.