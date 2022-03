Michel Drucker se confie sur l’état de santé de Céline Dion

Alors qu’elle n’était qu’une adolescente, Céline Dion fait ses premiers pas en France en 1983, sur le plateau de l’émission « Champs-Elysées » présentée par Michel Drucker. Les spectateurs sont conquis, le succès immédiat et Céline et Michel se lient d’amitié, c’était il y a quarante ans.

Dans le dernier numéro du magazine « Gala » paru ce jeudi 10 mars, le présentateur s’est aussi confié sur sa relation avec Céline et avec son défunt mari, René. Il raconte qu’après le décès de René, il a reçu une lettre de la part de Céline, signée de celui-ci. L’amour de la vie de la chanteuse demande par cette lettre à Michel de « veiller sur Céline lorsqu’elle viendrait à Paris » et lui exprime « sa gratitude éternelle ». Les deux hommes étaient très proches et aujourd’hui Michel Drucker continue de prendre soin de celle qu’il a révélé aux yeux du public français en janvier 1983.

Dans l’entrevue, le journaliste et animateur se confie sur le sentiment qu’il a eu la dernière fois qu’il a vu Céline : « C’était à Londres, il y a trois ans, je crois. Je l’ai trouvée diaphane et je le lui ai dit. Elle m’a répondu qu’elle dansait beaucoup, mais elle était déjà très mince ». Aujourd’hui la star est toujours aussi mince et est en convalescence pour se refaire une santé au plus vite et rassurer ses fans.