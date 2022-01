Céline Dion sort du silence après des mois d’absence: «Je mentirais si je disais que je vais bien»

La diva québécoise avait dû annuler plusieurs concerts à cause de son état de santé. Elle ne s’était plus trop montrée non plus sur les réseaux sociaux depuis octobre.

Céline Dion s’est exprimée de nouveau sur ses réseaux sociaux vendredi 14 janvier. La chanteuse s’était retirée ces derniers temps pour préserver sa santé. Elle avait notamment annoncé le report de ses concerts à Las Vegas pour permettre à sa « santé d’aller mieux ». Elle avait expliqué avoir des « spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de performer sur scène ».

Vendredi dernier, la star est revenue sur les réseaux sociaux pour se confier un peu plus sur son mal-être. Céline Dion a rendu hommage à son mari, René Angélil, décédé il y a six ans maintenant, d’un cancer. Dans son message, écrit par la star elle-même et non par son équipe, la « team Céline », il est possible de lire : « Je mentirais si je disais que je vais bien. Je pense à toi au moins une centaine de fois, car dans l’écho de ma voix, j’entends tes paroles, juste comme si tu étais à côté de moi. Tu me manques. Céline ».