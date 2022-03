Le message touchant de Lou Pernaut après les obsèques de son père

Elle a remercié les internautes pour le réconfort qu’ils lui ont apporté, à elle et à sa famille : « Grâce à vous et à tout l’amour que vous m’avez donné, tous les messages… C’est incroyable… J’ai vraiment cette sensation que mon père a réussi quelque chose » a affirmé Lou Pernaut. Et même si d’autres ont pu trouver « malsain que des gens pleurent » pour le journaliste, la jeune fille ne garde que le bon côté des choses.

Elle a ensuite évoqué la cérémonie d’adieux de son papa. Un enterrement que la famille voulait qu’il reste absolument privé. « Ce qui est, à mon avis, normal, mais on ne pouvait pas empêcher les caméras d’être devant l’église. Mais (…), comme certains d’entre vous le disent, mon père était chez vous, tous les jours à 13 heures pendant 33 ans, mon père il vous a fait rire, il vous a fait voyer donc je trouvais ça normal de partager cela avec vous » a raconté la jeune fille. Expliquant à ses followers que les téléspectateurs du 13h étaient la « plus grande fierté » de son père et le remerciant une nouvelle fois.

« Je vous remercie beaucoup. Quand on est sortis de l’église, il y a eu tellement d’applaudissements... C’est tellement d’amour, je ne vous remercierai jamais assez » a-t-elle dit, très émue. Lou Pernaut en a aussi profité pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ses comptes sur les réseaux sociaux depuis la mort de son père. Un geste qu’elle considère comme « le dernier cadeau que [s]on père [lui a] laissé. Je dois être fière de ça et je ne vais pas le lâcher. Merci, merci, merci.»