Le retour de Jill Vandermeulen à ses premiers amours: la musique

L’animatrice de RTL avait décidé de ne plus être speakerine il y a quelques mois pour se concentrer sur des projets personnels.

Grande nouvelle pour les fans de Jill. L’animatrice phare de RTL, YouTubeuse et influenceuse se remet à la chanson. La jeune femme, présente sur tous les fronts a décidé de revenir à ses premiers amours comme elle le confie dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue.

« Mon amour premier pour la musique ne m’a jamais quitté », a-t-elle déclaré à nos confrères. « Ça a toujours été quelque chose qui me restait dans un coin de la tête et j’avais quand même cette frustration de me dire que c’est dommage de ne pas essayer, de ne pas faire quelque chose. »