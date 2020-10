La Croix-Rouge appelle aux dons avec un concours Top Chef entre célébrités à Anderlecht

Les plats ont été créés à partir de produits des épiceries sociales de la Croix-Rouge. Un jury d’enfants déterminera quelle équipe a réalisé les meilleures recettes.

La Croix-Rouge Belgique distribue 125.000 colis alimentaires en moyenne par an. La demande a été jusqu’à quintupler à Bruxelles depuis l’épidémie de COVID-19. «On a actuellement 9.000 colis alimentaires distribués tous les mois», remarque Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. «On a des fruits, des légumes, des produits frais tous les jours dans nos colis, donc des produits de qualité avec lesquels on peut élaborer des recettes étoilées si on veut».

Avec cette émission, la Croix-Rouge lance un appel aux dons : «L’aide alimentaire représente un demi-million par an pour la Croix-Rouge», continue Nancy Ferroni. «Nous avons été fort impactés par la pandémie puisque nos activités-ressources se sont arrêtées - les magasins de vêtements d’occasion ont par exemple dû fermer - alors que la demande pour l’aide alimentaire a explosé et nous avons dû équiper nos bénévoles avec du matériel de protection, ce qui a aussi un coût... Il faut vraiment continuer à nous aider car de plus en plus de gens ont besoin de l’aide alimentaire aujourd’hui».

L’émission sera dévoilée au public lors de la Journée mondiale de l’Alimentation vendredi prochain sur le site internet de la Croix-Rouge.