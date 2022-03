Fait divers: Paul Fronczak, kidnappé à la naissance

C’est un mystère qui rappelle les matriochkas : une poupée russe en cache une autre, puis encore une, etc. L’ampleur de cette affaire ne se comprend qu’à la lecture de tous ses éléments. Et le premier remonte à l’année 1964, à Chicago. Le 27 avril, une femme grimée en infirmière pénètre dans la maternité Michael Reese, en ressort avec un bébé qui n’est pas le sien et s’évanouit dans la nature. Dora et Chester Fronczak perdent ainsi leur nouveau-né, le petit Paul. Les autorités hospitalières ne donnent l’alerte qu’après de trop longues heures et l’auteure du kidnapping échappe aux radars.

Pour le couple américain, c’est une tragédie : un an plus tôt, les Fronczak avaient perdu un garçon, mort-né. À travers tous les États-Unis, une véritable chasse à l’homme s’enclenche. Toutes les polices du pays sont sur les dents, des milliers de bébés sont scrutés par les enquêteurs. Mais aucune piste solide ne se dégage et l’affaire retombe doucement dans l’oubli. Le grand public s’en détache.