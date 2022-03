L’escrime comme thérapie pour les victimes d’agressions sexuelles

« L ’escrime thérapeutique, c’est un booster de vie ! Grâce à cette méthode, j’ai gagné des années de thérapie. Au fur et à mesure, on n’est plus une victime mais on devient l’actrice de sa réparation et de sa guérison. La confiance en soi revient progressivement. On passe par le corps parce que le corps est le cœur de toute l’histoire. J’ai pris conscience de beaucoup de choses qui m’handicapaient dans mon quotidien depuis des années et au fil des ateliers, je m’en suis libérée ! » Ce sont les mots de Cécile, une quadragénaire qui a suivi le programme d’escrime thérapeutique, un sport adapté qui permet un travail en profondeur sur le corps et sa mémoire, meurtris par la violence infligée par l’auteur à la victime.