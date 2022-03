Rhume des foins ou Covid-19

« A vant, je veux dire “avant la crise du Covid-19”, on ne se posait pas toutes ces questions, observe le Dr Guillaume Auspert, en charge de la prévention et du contrôle des infections à l’Hôpital de Jolimont. On avait un rhume des foins, une simple rhinite ou une grippe et on se soignait comme on le pouvait. Le Covid-19 nous a ensuite obligés à connaître le type de virus dont on souffrait. Et maintenant que cette maladie, bien que toujours en circulation, n’est plus aussi grave en termes de santé publique, que le taux de mortalité a diminué, qu’on connaît mieux les traitements à utiliser… le Covid-19 peut sembler moins grave et les gens seront sans doute moins attentifs et moins enclins à se faire tester au premier éternuement. »