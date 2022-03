Augmentation des prix des carburants: le vélo électrique surfe sur la crise

C’était déjà un mode de transport de plus en plus tendance. Mais quand le compteur de la pompe s’envole vers des sommets historiques, même les plus réfractaires à cette nouvelle forme de mobilité douce envisagent de s’y mettre. Une progression qui se confirme dans les ventes : près de 30 % des vélos vendus aujourd’hui en Belgique sont équipés d’une batterie.

À 74 ans, Bernadette s’est lancée dans l’aventure depuis le confinement. Sans cette assistance, elle affirme qu’elle ne pourrait plus rouler à vélo. Grâce au moteur, elle profite d’un autre mode de vie : « C’est une vraie liberté. Cela me permet d’élargir les endroits où je peux me déplacer à l’air libre. Je vais par exemple faire mes courses au supermarché à vélo, c’est un réel plaisir. Je fais juste attention aux horaires pour ne pas me retrouver sur la route aux heures de pointe. J’en profite également pour faire des promenades ou du tourisme. Sans ça, c’est clair que je ne monterais plus sur une bicyclette. »