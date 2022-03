Ferrari 296 GTB: magistrale

C’est inédit : le moteur que l’on aperçoit sous le capot arrière vitré ne compte pas huit ou douze cylindres, mais six. Cette 296 GTB doit en effet son nom à son nouveau cœur : « 29 » comme les 2.992 cm3 de son moteur et « 6 » pour le nombre de cylindres, disposés en V selon un angle de 120º. Un bloc gavé par deux turbos pour envoyer quelque 663 chevaux ! Une puissance qui aurait déjà suffi à lui apporter ses lettres de noblesse dans la catégorie des « berlinettes » (GTB signifie Gran Turismo Berlinetta). Mais elle reçoit ici l’appui d’un moteur électrique de 167 chevaux qui porte la puissance totale à… 830 chevaux, et le couple à 900 Nm ! Une puissance totalement dingue pour une voiture de ce segment qui la rend digne d’une Supercar.