La pizza dans tous ses états

Elle est l’un des plats favoris des enfants (et des plus grands) et se mange à toutes les occasions. Margherita, aux champignons ou quatre saisons, la pizza peut prendre des centaines de formes et de saveurs différentes et est aujourd’hui consommée avec appétit aux quatre coins du monde. Mais comment ce délicieux plat a-t-il été inventé ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle commence à prendre de l’âge, notre pizza, puisqu’elle existe depuis… 3.000 ans ! Enfin, presque. Car, à cette époque lointaine, il ne s’agissait encore que d’une simple galette de céréales cuite au four. Rien de bien folichon donc… Sa recette a ensuite évolué au fil du temps jusqu’au XVIe siècle, où elle a commencé à prendre la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Alors que, à cette époque, on essayait autant que possible d’améliorer le goût de ces pains plats et fades avec du gros sel et du gras de porc, les navigateurs européens sont revenus de leur périple en Amérique avec une bien belle trouvaille : la tomate.