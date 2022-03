Clémence Castel de «Koh-Lanta» révèle avoir une tumeur au cerveau inopérable

Clémence Castel, double gagnante de « Koh-Lanta » (en 2005 et en 2018), a révélé avoir une tumeur au cerveau inopérable.

Clémence est déjà maman de deux enfants avec Mathieu Johann de la Star Academy, qu'elle a quittée pour une femme. Sur Instagram toujours, elle confie qu'il lui a été déconseillé de retomber enceinte. Une contraception lui est également interdite. "Au regard de ma vie de couple, cela ne me dérange pas plus que ça", plaisante-t-elle.

Clémence confie encore qu'elle profite de la vie plus que jamais. "Cette épée de Damoclès au dessus de la tête est comme une piqure de rappel qui me permet de me souvenir de profiter de chaque instant passé auprès de ceux que j’aime."