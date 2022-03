Une fillette armée avec une sucette dans la bouche: la vérité sur cette photo virale

Le photographe Oleksii Kyrychenko, auteur du cliché, a rétabli la vérité sur Facebook . Père de trois enfants, Oleksii explique qu'avant la guerre, il "travaillait comme ingénieur dans une entreprise de Kiev" et il vivait dans une petite ville, non loin de là.

Une fillette ukrainienne armée avec une sucette dans la bouche: la photo, partagée le 11 mars par Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, circule actuellement sur les réseaux sociaux et se veut représentative du conflit en Ukraine. Il s'agit, en réalité, d'une mise en scène.

"La tension était grande pendant les dernières semaines avant la guerre. L'Occident et les services secrets nous parlaient d'une guerre inévitable, mais c'était impensable pour nous. En même temps, la société occidentale montrait qu'elle était inquiète et ne prenait aucune sanction contre la Russie."

Amateur photographe, il a pris quelques photos qui pourraient peut-être "attirer l'attention sur cette guerre possible". La photo a été prise le 22 février dernier, deux jours avant le début de l'invasion russe. Le photographe a fait poser sa fille de 9 ans avec une sucette dans la bouche et un fusil de chasse dans les mains, dans un bâtiment abandonné. Il précise que l'arme lui appartient et qu'elle n'était évidemment pas chargée.