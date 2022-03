Une exposition immersive sur Frida Kahlo va ouvrir à Bruxelles

Née en 1907 à Coyoacán au Mexique, Frida Kahlo a dû faire face à des expériences douloureuses qui ont façonné sa création et son univers. À seulement six ans, elle tombe malade de la poliomyélite. À l’âge de 18 ans, la jeune femme vit un accident dramatique lorsque le bus la ramenant de l’école percute un tramway. Plusieurs personnes sont mortes et Frida Kahlo vivra le reste de sa vie avec les séquelles de cet accident. Prise par des douleurs dorsales handicapantes, Frida Kahlo décide de se former elle-même à la peinture quitte à peindre allongée dans son lit. Reconnue pour ses autoportraits fantastiques, elle représente la douleur qu’elle ressent tous les jours dans son corps.

C’est tout l’univers coloré, révolutionnaire et rempli d’une végétation et d’une faune diversifiée que l’exposition vous propose de découvrir. Pour la première fois, l’expérience multisensorielle (grâce l’aide d’un casque de réalité virtuelle) permet de se plonger dans la symbolique de son œuvre. L’exposition a été réalisée avec le soutien du trust Diego Rivera et Frida Kahlo ainsi qu’avec le soutien de l’ambassade du Mexique en Belgique. La collection et le chemin proposé pour découvrir l’artiste sont à retrouver dès ce 18 mars à Bruxelles au VIAGE – Digital Art Théâtre, Boulevard Anspach 30. Rendez-vous sur le site pour en découvrir plus.