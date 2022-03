«Un p***** d’idiot»: Phil Collins incendie Poutine lors d’un concert à Paris

Mercredi soir, le groupe Genesis était en concert à La Défense Arena de Paris, dans le cadre de sa tournée d’adieu en Europe. Un concert très attendu par les fans, qui attendaient surtout de voir Phil Collins. Très affaibli, le batteur et chanteur ne bouge désormais plus sur scène. Son fils a repris les baguettes et Phil Collins chante assis sur une chaise. Mais comme le note Le Parisien, il reste le porte-parole de Genesis : c’est lui qui s’adresse au public.

Et au moment d’introduire le titre « Land Of Confusion », Phil Collins a eu un petit mot pour le président russe Vladimir Poutine, dont les troupes ont envahi l’Ukraine le 24 février dernier et mène une guerre dans le pays depuis. « Au début de la tournée nous avions choisi ‘Land Of Confusion’ en lien avec le Covid », s’est lancé Phil Collins, « mais désormais elle parle de Monsieur Poutine ».