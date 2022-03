«Vampire» ou «frigo»: les qualificatifs de l’ex-femme de Vladimir Poutine envers lui

Lioudmila Poutina a été l’épouse de Vladimir Poutine pendant 30 ans. Une relation qui n’a pas toujours été bonne comme en démontrent les qualificatifs employés par cette dernière en 2001 déjà. À l’occasion d’un livre, « Amitiés Fragiles » publié en Allemagne cette année-là, Lioudmila confiait à son amie Irene Pietsch, l’état de ses relations avec Vladimir Poutine.

Il est séparé de son ex-femme depuis neuf ans officiellement mais cette rupture serait une réalité depuis plus longtemps que ça si on en croit les confessions de Lioudmila Poutina à son amie. En 2001, elle révélait dans un livre que « malheureusement, c’est (Vladimir Poutine, ndlr) un vampire » et de le comparer à un « frigo ». Plus tard elle avait tout de même expliqué que leur divorce était une décision commune et ajoutait : « C’est une décision commune en effet. Notre union est finie, car nous ne nous voyons presque jamais. Vladimir Vladimirovitch est complètement plongé dans son travail, nos filles ont grandi, elles vivent chacune leur vie ».