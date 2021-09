Vladimir Poutine se met en scène pour prouver qu’il est un mâle alpha (vidéo)

A s’y méprendre, on pourrait croire à un Koh-Lanta version Sibérie, sauf que l’aventurier n’a rien d’un inconnu puisqu’il s’agit de Vladimir Poutine. C’est ce type de scène qu’a diffusé ce dimanche la télévision d’Etat russe, avec la bénédiction du Kremlin. Il pêche des poissons à la pelle, contemple les montagnes depuis leurs sommets, chasse du gros gibier sans broncher et termine sa journée autour d’un feu de camp. Le tout sans oublier ses talents de pilote au volant d’un gros véhicule ou d’un petit bateau. Bref, quel homme ! En tout cas, c’est l’image qu’il veut donner, comme pour faire oublier la tension qui règne en Russie.

Vladimir Poutine ou la puissance au naturel

Vladimir Poutine fait tout pour montrer son côté nature sauvage et qu’il n’a peur de rien. En témoigne une scène où le directeur d’une réserve naturelle explique que près de 600 ours se baladent dans la zone, non loin du fleuve Amour. Réponse stoïque du président : c’est « considérable ». Mais il sait aussi blaguer et s’émerveiller de ce qui l’entoure, comme quand il voit des animaux passer non loin de lui.