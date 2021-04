Vladimir Poutine a été élu l'homme le plus sexy de Russie (photos)

Pour cultiver son image d’homme fort du pays, Vladimir Poutine n’hésite pas à se mettre en scène et aime être photographié en pleine action sportive, même torse nu, pour afficher sa « virilité ». Suite à une enquête réalisée par le site d'offres d'emploi SuperJob, le président russe a d’ailleurs remporté le titre de l’homme le plus sexy de Russie. Avec 18% des votes récoltés auprès des hommes et 17% chez les femmes, il est la seule personnalité du classement à avoir atteint les deux chiffres.

Ces nombres sont toutefois en baisse d’un pourcent par rapport à l’année dernière, indique RTL. Le sondage a été effectué entre le 22 et le 31 mars, sur un panel de 2000 citoyens russes : 1000 hommes et 1000 femmes, répartis dans 300 villes. « Les Russes considèrent toujours Vladimir Poutine comme le plus séduisant des hommes célèbres du pays », conclut le site. Comme en politique, personne ne semble pouvoir rivaliser avec le président puisque ses plus proches concurrents, les acteurs Dmitry Nagiyev, Danila Kozlovsky et Konstantin Khabensky, remportent seulement 2 à 3% des votes.

Les résultats de l’enquête visant à élire la personne la plus séduisante de Russie ont été publiés peu de temps après que les députés du pays aient adopté une loi permettant à Vladimir Poutine de se présenter pour deux nouveaux mandants supplémentaires, soit éventuellement jusqu’en 2036.