Miss Monde: pourquoi la Belge Celine Van Ouytsel n’a finalement pas participé au concours

Reprogrammé quelques mois plus tard, le concours de beauté britannique a finalement couronné Karolina Bielawska, la reine de beauté polonaise, âgée de 22 ans. Shree Saini, Miss États-Unis, a été élue première dauphine, et la seconde dauphine est Miss Côte d’Ivoire, Olivia Yacé.

Si on étudie le classement, on ne retrouve pas de candidate belge. Pourtant, dans la liste initiale des 98 candidates se trouvait notre compatriote Celine Van Ouytsel, Miss Belgique 2020. Mais sur elle n’était pas présente sur scène mercredi soir à Porto Rico. Elle a en effet décidé de se retirer du concours en décembre dernier, suite à l’annulation tardive de l’élection. « J’ai complètement perdu confiance dans l’organisation », confiait-elle à nos confrères de Het Laatste Nieuws au lendemain de l’annulation, le 17 décembre.

Une organisation trop laxiste

D’après Celine Van Ouytsel, la communication sur le nombre de cas de Covid et l’identité des personnes contaminées a été très mauvaise. « Nous savions seulement que certains participants étaient infectés, mais pas combien ils étaient, qui étaient exactement concernés ou si nous avions eu des contacts étroits avec eux », expliquait Miss Belgique 2020, très déçue car elle avait, de son côté, pris toutes les précautions pour éviter une contamination au coronavirus.

Et puis l’organisation de Miss Monde a attendu la dernière minute pour annoncer l’étendue des infections : « Ce n’est que la veille du concours que j’ai appris que la situation était bien pire que prévu et qu’il y avait beaucoup plus d’infections. Pourtant, ils ont décidé à ce moment-là de laisser la répétition générale se dérouler, avec toutes les filles et sans masque ».