Le concours Miss Monde annulé quelques heures avant de commencer

Les organisateurs du concours de beauté Miss Monde, auquel participait notre Miss Belgique 2020 Céline Van Ouytsel, ne s’est finalement pas tenu jeudi soir comme prévu. Organisée à Porto Rico, l’élection a dû être annulée et reportée, en raison du coronavirus.

En effet, des Miss et des membres de l’organisation ont contracté le Covid, ce que des journaux portoricains avaient déjà rapporté il y a quelques jours. Mais entre-temps, de nouveaux cas de contaminations ont été détectés.

« Hier (mercredi, ndlr), des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place dans l’intérêt des concurrentes, de l’équipe de production et des spectateurs […] Cependant, après que des cas positifs supplémentaires ont été confirmés ce matin et après consultation des responsables et des experts de la santé, la décision de reporter le concours a été prise », détaille un communiqué de l’organisation de Miss Monde. Toutes les reines de beauté sont maintenant obligées d’observer une quarantaine à Porto Rico avant de rejoindre leur pays.

Aucune date précise de report de l’élection n’a été donnée, mais le comité organisateur s’engage à reprogrammer le concours « dans les 90 prochains jours ».