Miss France 2022 : « Pour moi, le féminisme c’est décider de faire ce que je veux »

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Caen l’issue d’un concours très suivi mais de plus en plus critiqué. « En tant que femme j’ai envie de montrer qu’on peut être miss France et féministe », a déclaré lors d’une conférence de presse la volubile lauréate de 24 ans qui travaille dans la promotion immobilière. « Pour moi, le féminisme c’est décider de faire ce que je veux. »

Diane Leyre a également répondu aux propos de la ministre française de l’égalité des femmes te des hommes, Elisabeth Moreno, selon laquelle les règles de Miss France sont « has been ». « Si c’est has been, on adore le has been » a déclaré Miss France 2022. “C’est quand même le rendez-vous de l’année Miss France (...) Miss France est et restera Miss France. Ça a toujours été comme ça. On l’a adoré comme ça depuis des années. Alors pourquoi le changer pour l’instant ? ».