Un enfant en tyrolienne percute un paresseux de plein fouet (vidéo)

Le 13 mars dernier, un enfant qui faisait de la tyrolienne dans le Go Adventure Arenal Park au Costa Rica a fait une rencontre étonnante : il a percuté un paresseux.

La scène cocasse a été filmée. L’enfant a heurté l'animal à toute vitesse. La collision a a stoppé net sa course folle. Le responsable du parc a expliqué : « Sept personnes sont allées sur ce câble et il n'y avait pas de paresseux dessus, et en 30 secondes, un paresseux est monté sur le câble. »