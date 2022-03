Le fils de Jean-Pierre Pernaut raconte les derniers moments avec son père

C’est le magazine « Gala » qui évoque le discours dans ses pages. Dans son message, Olivier explique le dernier regard échangé avec son papa : « Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiet. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là. »

Une phrase intense, gravée dans les mémoires du comité restreint rassemblé au sein de la basilique dans laquelle se déroulait la cérémonie, que la famille voulait dans l’intimité.

Jean-Pierre Pernaut avait quatre enfants. Olivier et Julia sont les aînés du journaliste, nés de son union avec Dominique Bonnet, sa première épouse. Jean-Pierre Pernaut a deux autres enfants, Lou et Tom, qu’il a eu avait l’ancienne Miss France, Nathalie Marquet.

À quarante ans Olivier Pernaut vit de la passion que son père lui a transmise dès son plus jeune âge, les courses automobiles.