À son retour de l’Ukraine, Mathieu Kassovitz ne peut retenir ses larmes

Très récemment, l’acteur Mathieu Kassovitz s’est rendu en Ukraine pour suivre l’artiste et photographe JR, qui est aussi son ami. Ils étaient à Lviv pour inaugurer une fresque du street-artist. La ville, proche de la frontière polonaise, a subi plusieurs explosions et bombardements depuis le depuis de l’invasion russe.

Ce vendredi, il s’est aussi confié au « Parisien » sur ce qu’il a vu et ce qui l’a marqué à jamais. Il évoque la situation des réfugiés : « J'ai vu des pères qui embrassent leurs enfants pour leur dire au revoir, des familles qui pleurent. Mais jamais aucun cri, jamais aucune bagarre. »

Il poursuit en racontant son admiration pour le patriotisme dont font preuve les citoyens ukrainiens : « Quand vous arrivez à la frontière, il y a des grands panneaux où il est écrit ‘C'est notre terre. Vous serez enterrés en dessous.’ Contre un peuple comme ça, c'est impossible de gagner. »

L’acteur de 54 ans décrit les Ukrainiens comme « des gens extrêmement nationalistes, non pas dans le sens xénophobe du terme mais dans le sens où ils veulent protéger leur pays parce qu'ils sont fiers de leur culture. »

Ce n’est pas sa seule attache avec l’Ukraine puisque Mathieu Kassovitz raconte qu’il s’y est déjà rendu pour le tournage du « Bureau des légendes ». L'équipe y avait séjourné durant quatre mois et avait notamment visité Tchernobyl. De cette période, il garde des liens d’amitiés très forts : « On s'est fait des amis. Quand les événements ont commencé, on a repris contact avec les Ukrainiens qu'on avait rencontrés : certains sont en Pologne, d'autres à Paris, d'autres encore ne donnent plus de nouvelles. »