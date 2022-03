Un couple d’Ukrainiens tient tête à des soldats russes qui s’introduisent chez eux (vidéo) Les soldats russes étaient en train de s’introduire dans la propriété de ce couple un peu âgé et ont tenté de les intimider.

Capture d’écran - Twitter

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 12:32 Temps de lecture: 1 min

À Mykolayiv Oblast dans le sud de l’Ukraine, un couple ukrainien n’a pas hésité à repousser des militaires qui s’introduisaient chez eux. Dans les images de vidéosurveillance partagées par l’ambassade américaine à Kiev, trois militaires russes cherchent à s’introduire dans la cour d’une habitation.

Alertées par les aboiements des chiens, les deux personnes qui vivent dans les lieux sont sorties, visiblement prêtes à en découdre, bien que non armées. Alors que les soldats se tiennent face à eux avec leurs armes, le couple s’avance vers eux le pas assuré et le ton monte pour que les militaires partent. L’un d’eux tire un coup de feu en l’air, ce qui n’a pas l’air d’impressionner les deux habitants. Finalement, les trois militaires, rejoints par un quatrième un peu plus tard s’en vont.

Les images diffusées par l’ambassade de Kiev sont accompagnées d’un message félicitant et encourageant les deux époux.