Caroline Fontenoy est de retour après six mois d’absence

Caroline Fontenoy reprend l'antenne aujourd’hui, après six mois de congé de maternité.

La présentatrice du JT de RTL avait été mise à l'arrêt trois mois avant son accouchement, suite à des contractions intempestives. Il y a trois ans, son premier bébé, Lou, était né prématuré, toutes les précautions ont donc été prises pour éviter un passage en néonatologie. Zélia a finalement pointé le bout de son nez en pleine forme le 8 décembre dernier: elle pesait 3,750 kilos à la naissance.

Dans une interview accordée à Sud Info, Caroline explique d'où vient le prénom original de sa petite fille. « J'aimais bien Zelda mais c'est un personnage de jeu vidéo. Et on aimait bien aussi Zélie. Le bon compromis a finalement été Zélia. C'est un prénom solaire, qui lui va très bien. » Son bébé est entré à la crêche à Waterloo et Caroline n'est pas inquiète: « Je sais que ma fille est entre de bonnes mains. »