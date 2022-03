Guerre en Ukraine: à la frontière roumaine, la photo qui serre le coeur

La journaliste russe qui a protesté contre la guerre en Ukraine en direct à la télévision russe confiait ce week-end que ce qui se passe actuellement est « la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe ». Difficile de savoir ce que les Russes pensent réellement: une nouvelle loi leur interdit de qualifier la guerre de « guerre » et le gouvernement contrôle autant que possible l'information délivrée. Grâce à certaines chaînes Youtube, on peut cependant encore avoir une idée de ce que pense le peuple russe.