La série «Plus belle la vie» pourrait continuer, sur une chaîne différente

Fin du mois de mars, le sort de « Plus belle la vie » sera scellé. Et peut-être que la série ne va finalement pas disparaître…

Feuilleton emblématique de France 3, diffusé sur la RTBF chez nous, « Plus belle la vie » est en perte d’audience. À tel point que les renégociations de contrat entre France Télévisions et le groupe de production Newen pour une nouvelle saison sont assez compliquées.

Et Le Figaro annonçait le 17 février dernier que la saison de « Plus belle la vie » actuellement en diffusion serait la dernière. Cependant, d’après des informations du Parisien dévoilées dimanche, il se pourrait qu’une solution soit possible en cas d’échec des négociations entre France TV et Newen : le déménagement du feuilleton sur une autre chaîne.

En effet, le groupe TF1 (dont Newen est une filiale) pourrait diffuser « Plus belle la vie » sur une de ses antennes. Mais il n’est pas impossible que le feuilleton soit alors diffusé « sous une autre forme », rapporte Le Parisien, peut-être « une déclinaison hebdomadaire ».

Une nouvelle qui réjouirait sans doute les fans des aventures au Mistral !