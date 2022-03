«Mariés au premier regard»: grande déception pour les experts de l’émission (vidéo)

La jeune femme a expliqué que tout avait été trop vite pour elle. « Je n’avais pas pris conscience de l’ampleur de tout ça. Et là je me suis remise en question », a-t-elle confié devant Catherine Solano, aux côtés de son (futur ex-) mari Joël, silencieux. « Ça va très vite, et jamais je ne me suis assise en me disant ‘Bon Laurie, réfléchis’. Je me suis laissée porter […] Je n’ai pas envie d’être fausse et de donner de faux espoirs. Je préfère arrêter ici », a ajouté Laurie.

Cependant, elle a avoué ne pas regretter d’avoir tenté l’expérience (qui n’aura donc duré que 24 heures), car sa journée de mariage « a été top » malgré tout. Et la jeune femme ne ferme pas tout à fait la porte à une relation avec Joël, mais pas de suite.

« En tant qu’expert, c’est une grande déception d’être confronté à ce genre de situation. Mais dans cette expérience, les participants sont libres d’arrêter à tout moment », a réagi dans l’émission l’une des experte, soulignant l’attitude positive de Joël qui, si l’expérience était à refaire, a confié qu’il la retenterait.