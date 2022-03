«Je le vis très mal»: tension dans un couple de «Mariés au premier regard» (vidéo)

Cependant, un point bien précis a rapidement amené des tensions dans leur couple : les tatouages de Julien. Le jeune homme de 29 ans en a plusieurs, dont un sur l’avant-bras et d’autres sur la main. Et pour Élodie, qui trouve qu’« un tatouage ça fait sale », ce style a du mal à passer.

À tel point que le sujet est devenu tabou entre eux. Mais il vient tout de même de temps en temps sur le tapis. Comme lors de leur voyage de noce en Croatie. Étendus sur des transats, les deux tourtereaux abordent le sujet, et Élodie réitère ses craintes par rapport aux projets de tatouages de Julien, qui commence alors à s’agacer.

« Arrête de me dire ça. Il faut arrêter de me parler comme si j’étais un barlos », lui lance-t-il, avant de confier, face caméra : « Elle a des mots durs qui sortent, et elle ne s’en rend pas compte. Je n’ai jamais regretté mes tatouages, et je vis très mal la situation ». En riant jaune, Julien tente de clore la conversation, en affirmant à Élodie : « Ça commence à ne plus m’amuser de parler de tout ça, donc on va arrêter là ».

S’il garde encore le sourire avec son épouse, le candidat de 29 ans est moins joyeux lorsqu’il s’exprime ensuite seul face aux caméras. « Je ne suis plus du tout aussi euphorique que les jours précédents, c’est sûr. Je suis bel et bien retombé sur Terre », lâche-t-il.