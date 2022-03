Crash d’un avion en Chine: les dernières secondes avant l’impact filmées par des habitants (vidéo)

D’autant plus que les radars montrent que l’avion a brutalement piqué à +/- 600km/h vers le sol alors qu’il se trouvait à son altitude de croisière. Une chute qui a duré trois minutes, et qui ne s’explique pas, pour le moment. En s’écrasant, l’avion a causé un important incendie dans la forêt près de la ville de Wuzhou (sud de la Chine).

Des habitants vivant près des lieux du crash ont filmé les dernières secondes de la course folle de l’avion. Et cela fait froid dans le dos. Sur les images partagées par China Review, on voit le Boeing filer droit vers le sol, complètement à la verticale.