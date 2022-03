François Cluzet s’emporte violemment contre deux stars françaises: «Ce sont des cons!» (vidéo)

Dans l'émission « En aparté » diffusée lundi sur Canal Plus, François Cluzet s'est énervé à l'évocation des prises de position tranchées et affichées de certaines stars lors de la pandémie de coronavirus. Il a notamment Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini dans le collimateur. Le premier était opposé au port du masque et à l'obligation vaccinale et il l'a fait savoir. Le second se disait pro-masque publiquement.

Et de continuer : « Ce sont des mégalos! (...) Ils viennent d'où ces mecs-là? Ils ont un égo comme un gratte-ciel. Qu'ils nous foutent la paix, on est suffisamment dans la merde. Qu'ils nous donnent de l'espoir. Mais ta gueule, ferme-la. »

François Cluzet rappelle: « On est des acteurs. On est au service du public. On est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n’est pas là pour se montrer. » Ils les détestent pour avoir critiqué les politiques alors qu'ils n'y connaissent rien et que ce n'est pas leur travail. « On s'en fout, écrase-toi. Tu y es au gouvernement? Tu la veux la place? », s'énerve Cluzet.