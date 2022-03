Ça se complique pour Kate et William: «Nous ne voulons pas d’eux ici»

Kate et William font bonne figure mais l’ambiance est tendue dans les Caraïbes. Après l'annulation de leur première activité au Belize suite à des protestations, plus de 100 personnalités jamaïcaines ont accusé, dans une lettre ouverte, la famille royale britannique de perpétuer « la plus grande tragédie des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité ».

Kate et William doivent arriver en Jamaïque mardi. Une lettre ouverte, signée par des dizaines de dirigeants, professeurs et politiciens jamaïcains, exige excuses et réparations pour avoir abusé « de la vie et du travail » des gens qui vivaient en Jamaïque. « Nous ne voyons aucune raison de célébrer les 70 ans de l'ascension au trône britannique de votre grand-mère, car son leadership et celui de ses prédécesseurs ont perpétué la plus grande tragédie des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité ».

Des centaines de milliers d'escalves africains ont travaillé en Jamaïque sous plus de 300 ans de domination britannique.