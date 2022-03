La fortune colossale de Poutine

Si la lutte contre l’influence de l’Occident décadent est un des leitmotivs de Poutine pour justifier son invasion de l’Ukraine, il n’en a pas moins mis à l’abri sa compagne, ses enfants et son argent en… Suisse. Selon le « New York Post », Alina Kabaeva, bientôt 39 ans, la compagne de l’autocrate russe, est cachée en Suisse, enfermée avec les enfants du couple dans un chalet très protégé. Selon « The Mirror », cette résidence se situerait près de Lugano, dans le sud de la Confédération helvétique. Kabaeva y est-elle encore aujourd’hui après ces révélations, et le blocage des comptes suisses des Russes ? Mystère.