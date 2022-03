Cette Toyota est la plus chère de l’histoire de la marque

Produite à 351 unités entre 1967 et 1970, la Toyota 2000 GT est rare, donc très prisée des collectionneurs. Mais celle que vous avez sous les yeux, récemment mise aux enchères par la maison Gooding & Co, est le Graal. Il s’agit d’une des trois voitures engagées en course aux USA par le légendaire Carroll Shelby, connu pour sa fameuse Cobra et ses Mustang surpuissantes. Première voiture du trio construite pour courir, elle a excité la convoitise des amateurs, si bien que le marteau est tombé à la somme astronomique de 2.290.550 €. Cette Toyota devient ainsi la voiture japonaise la plus chère de l’histoire.