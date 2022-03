À la télé ce soir: «L’Escape Show» et «Hancock»

Et si on revenait quelques siècles en arrière ? Et pourquoi pas au temps des châteaux, princesses, dragons et chevaliers mais aussi des donjons et des chambres de tortures ? Bienvenue au Moyen Âge ! Qui sont les heureux gagnants de ce voyage dans les couloirs du temps ? D'un côté celui qui pique toujours là où ça fait mal, le seigneur Jérôme De Warzée, accompagné de damoiselle Carmela Giusto, de l'autre, l'animatrice avec un rire communicatif Fanny Jandrain et son chevalier, le seul et l'unique... Martin Charlier!

Hancock, à 20h05 sur Club RTL

Alcoolique et dépressif, Hancock vit dans une caravane miteuse sur les hauteurs de Los Angeles. C'est un être doté d'une force et d'une résistance surhumaines, et il possède aussi la faculté de voler. Des particularités qui font de lui un être solitaire et reclus. Bien qu'il agisse pour la bonne cause, les dégâts considérables qu'il occasionne à chaque mission le rendent très impopulaire. Qu'il vole au secours de la police, qu'il neutralise des malfaiteurs : dans le feu de l'action, John Hancock détruit tout, y compris l'autoroute, et ses méthodes lui valent les huées de la population... Un jour, il sauve la vie d'un spécialiste en relations publiques, Ray Embrey.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

The Bookshop, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

d’Isabel Coixet (2017)

En choisissant d’adapter le roman de Penelope Fitzgerald, l’auteure catalane de « The Secret Life of Words » rappelle à quel point son cinéma n’a pas de frontières. On se trouve ici dans un contexte totalement british, et le résultat est digne de ce que le cinéma d’Albion a produit de meilleur dans le genre. En veuve de guerre courageuse et incapable du moindre mal, Emily Mortimer hérite sans doute du plus beau rôle de sa carrière.

Waterworld, à 22h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Kevin Reynolds (1995)

Le thriller de science-fiction post-apocalyptique n’était pas encore un genre à part entière il y a vingt-cinq ans, et à ce titre, cette honnête production au budget faramineux pour l’époque fit office d’avant-garde.

Hancock, à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Peter Berg (2008)

La première moitié fait croire à une savoureuse parodie, du genre « Superhero Movie » dont on raffole à outrance depuis vingt ans. La seconde, à la fois pompeuse et totalement incohérente, fout à peu près tout en l’air. Dommage.

Eva, à 20h35 sur La Trois - Une étoile

de Joseph Losey (1962)

Formellement stylisée et musicalement partagée entre extraits de 33 tours de Billie Holiday et BO originale de Michel Legrand, cette adaptation du roman de James Hadley Chase tourne en rond en multipliant les clichés, et au bout du compte sonne creux. Reste le charme des deux actrices se disputant l’imposteur joué par l’inattendu Stanley Baker, sulfureux dans le chef de Jeanne Moreau, généreux dans celui de Virna Lisi.

Les trois frères : le retour, à 23h05 sur TMC - Une étoile

de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus (2014)