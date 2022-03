Le saint-honoré, roi des gâteaux

Pour célébrer comme il se doit cette rubrique de « l’histoire à table » qui enregistre cette semaine sa 200e chronique, il nous fallait évoquer le roi des gâteaux, le saint-honoré ! Celui qui a été créé en 1840 en hommage au saint patron des pâtissiers, Honoré d’Amiens, huitième évêque de la cité du même nom, né le 12 juin 500 et mort, semble-t-il, près de cent ans plus tard, le 16 mai 600, après une vie empreinte de piété et parsemée de miracles. Un homme bon comme le pain qui devint le patron des meuniers, des marchands de farine, des boulangers et, par extension, des pâtissiers.

Le pâtissier à l’origine de ce succulent gâteau s’appelait Auguste Julien Chiboust. Il tenait boutique rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris. Il s’est inspiré du flan suisse… qui n’a rien d’helvète, mais provient plutôt de Bordeaux ! Ne cherchez pas à comprendre…