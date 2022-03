Cédric Klapisch persiste et signe dans «Deux moi»

Rémy et Mélanie, la petite trentaine et toujours célibataires, vivent en voisinage rapproché sans se connaître. Leurs immeubles tournent le dos à la basilique de Montmartre, donnant sur les voies ferrées de la gare du Nord. Lui vient d’échapper à un plan de licenciement collectif et troque son chariot élévateur contre un micro de démarcheur. Elle est sur le point de voir aboutir avec brio ses recherches concernant un traitement immunitaire contre le cancer. Ils se croisent mais ne se rencontrent pas. Jusqu’à quand ? Pour son treizième long-métrage depuis « Riens du tout » en 1992, l’auteur du mythique « Auberge espagnole » et de ses suites revient à ses préoccupations de toujours avec ce « Deux moi », comédie romantique d’apparence plutôt classique mais qui évite jusqu’à la dernière séquence la fameuse conclusion cousue de fil blanc devenue obligatoire dans un genre que la production new-yorkaise continue à alimenter à outrance.