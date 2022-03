Julien Doré répond à celui qui usurpe son identité

Célèbre pour ses chansons mais aussi pour l’humour et le second degré dont il fait preuve sur les réseaux sociaux, le chanteur a publié quelques échanges, qu’on peut qualifier de lunaires, qu’il a eus avec une personne qui se fait passer pour lui sur la toile.

Un imposteur bien curieux et pas très discret lui a posé de nombreuses et étranges questions sur les réseaux sociaux et celui qui a fait de la toile son terrain de jeu n’a pas hésité à arroser l’arroseur. Sur son propre compte il a publié une conversation qu’il a eue avec un profil frauduleux qui lui demandait par exemple « Depuis combien de temps me suivez-vous ? » ou « Connaissez-vous quelques titres de mes morceaux ? ». Le vrai Julien Doré en a profité pour répondre avec sa dérision et son humour bien connus des internautes.

Et s'il a rendu public cet échange surréaliste, c'était dans surtout dans l’objectif de mettre en garde sa communauté. « Je viens d’échanger avec le vrai Julien Doré... Il a l’air cool mais il finit toujours par avoir besoin de tunes et me demander mon numéro de CB..., » a écrit en légende la star française. Avant d’ajouter : « Les amis, je vous le redis ici : faites attention aux nombreux faux profils qui vous contactent sur Insta et Facebook (généralement en réponse à vos commentaires) et qui finissent toujours par vous demander de l’argent (sur Whatsapp, etc) ».