Les grandes dynasties familiales (17): Tata, le roi de l’Inde moderne

Leur nom fait la fierté des nombreux Indiens. Il évoque la puissance et la gloire, le désir de s’émanciper de l’empire britannique pour lui substituer un empire industriel autonome. La famille Tata pèse quelques pour cent du PIB indien. Elle s’est construite sur une base nationaliste aujourd’hui élargie au monde entier. Elle a accompagné le pays dans sa course vers la modernité. Et ses membres, du fondateur Sir Jamsetji Nusserwanji Tata à sa figure la plus marquante en date, le très sérieux Ratan Tata, ont tous contribué à la légende et au succès. Vu d’Europe, plus habituée à observer le business anglo-saxon qu’à scruter les réussites asiatiques, Tata peut paraître lointain, ancré dans un sous-continent parfois réduit à quelques clichés. À y regarder de près, on découvre que le groupe affiche des ambitions. Et que son nom ne se retrouve pas seulement sur les calandres des camions qui affluent d’un bout à l’autre du pays.