Une caricature de l’ambassade de Russie en France suscite un tollé

Le tweet comportait deux caricatures signées « Vox ». Sur l’une d’elle on pouvait voir des allégories de pays européens à genoux, léchant les fesses de l’Oncle Sam, symbole du pouvoir américain. La légende de la photo indiquait « La solidarité européenne en pleine action ».

Sur l’autre image, une personne représentant l’Europe, malade et allongée en piteux état avec des traces de piqûres. Autour d’elle, deux personnes. L’une représentant les États-Unis, le docteur « Empires of lies » - soit l’empire des mensonges- et l’autre représentant l’Union européenne, le docteur « Euroreich » lui injectent des produits nommés « Otant », « Covid-19 », « Néonazisme », « Cancel Culture et « Russophobie ».