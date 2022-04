Une troisième saison très intense pour «Mask Singer»

La chanteuse Anggun est l’une des enquêtrices de « Mask Singer ».

Que pouvez-vous nous dire sur cette édition ?

C’est plus compliqué ! Les indices sont plus trompeurs. J’ai beaucoup galéré ! Mais c’est tellement chouette à faire comme émission, nous rigolons énormément. C’est un peu addictif car nous avons vraiment envie de découvrir qui se cache derrière ces costumes. Cela peut vraiment nous énerver ! Cette troisième saison nous promet de terribles investigations. Il y a plusieurs pistes sur lesquelles j’étais vraiment certaine et je me suis finalement royalement trompée ! J’étais déçue de mon intuition. Lors des jours de tournage, on est vraiment plongé dans l’émission, on ne pense qu’à ça.