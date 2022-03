Arno enregistre un disque : «Mon dernier rêve c’est de sortir cet album» La sortie est prévue pour l’été.

Publié le 25/03/2022

Dans un état de santé fragile et instable à cause d’un cancer du pancréas qui l’immobilise et l’affaiblit, Arno enregistre un nouveau disque, prévu à l’été. Lors d’une interview accordée à France Inter, le chanteur belge s’est exprimé sur cette sortie : « C’est mon dernier rêve, c’est de sortir cet album. » Il a ajouté que ce sera un disque composé « de chansons sur tout » et qu’il avait travaillé en collaboration avec son fils pour deux morceaux. Des duos avec le pianiste Sofiane Pamart seraient également au rendez-vous. La composition étant finie, il doit terminer les enregistrements.

Le chanteur a aussi évoqué sa maladie lors de l’interview donnée à Augustin Trapenard : « Dans l’état où je suis, le passé n’existe plus. Et aujourd’hui, c’est la vérité. Je n’aime pas repenser au passé parce que j’ai vécu une vie formidable, j’ai voyagé à travers le monde grâce à la musique, j’ai eu beaucoup de chance. Cela m’a donné un plaisir de la vie, et je prends cela avec moi. Mais dans l’état où je suis maintenant, c’est aujourd’hui le plus important ». Des mots qui font écho à son long combat contre la maladie.