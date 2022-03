«Musicien incroyable»: les hommages affluent après la mort de Taylor Hawkins

«La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins», a annoncé le fameux groupe américain via un communiqué publié sur son compte Twitter, dans la nuit de vendredi à samedi. Les Foo Fighters devaient se produire lors du Festival Estéreo Picnic vendredi, mais la mort inopinée de leur batteur a évidemment bouleversé ces plans.

L’annonce du décès de Taylor Hawkins a provoqué une vague d’émoi et d’hommages sur les réseaux sociaux. À commencer par les quelques mots de Dave Grohl, l’ex-batteur de Nirvana qui se souviendra de l’« esprit musical » et du « rire contagieux » de son ami, qui « resteront à jamais gravés dans notre mémoire à tous ». Les deux hommes s’entendaient à merveille, comme l’avait raconté Dave Grohl l’année dernière dans une interview donnée à la radio californienne 95.5 KLOS : « (Le jour où je l’ai rencontré) j’ai dit ‘Eh ben, tu es mon jumeau ou mon esprit animal, ou mon meilleur ami’, et on se connaissait depuis dix secondes à peine ! [...] j’ai pensé que c’était un batteur incroyable [...] Quand je l’ai appelé et lui ai dit: ‘Ecoute, je cherche un batteur’, il m’a répondu: ‘Tu sais que je suis ton homme’. Je pense que ça avait plus à voir avec notre relation personnelle qu’avec quelque chose de musical ».