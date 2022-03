Sean Penn menace de fondre ses Oscars si Zelensky n’est pas invité à la cérémonie

Sean Penn a été récompensé de deux Oscars au cours de sa carrière, l’un pour « Mystic River » et le second pour « Milk ». L’acteur et réalisateur assure désormais être prêt à faire fondre ses prix si l’Académie n’invite pas le président ukrainien. Sean Penn souhaite ainsi que Volodymyr Zelensky s’exprime sur la situation en cours en Ukraine.

La cérémonie des Oscars a lieu ce soir, à partir de 2 heures du matin chez nous. Sean Penn a notamment déclaré à CNN : « Inviter Zelensky à nous parler est l’une des plus belles choses à faire, mais j’ai cru comprendre qu’une décision avait été prise pour ne pas l’inviter. Ils prennent des balles et des bombes pour nous, tout en essayant de protéger les enfants ukrainiens ». L’acteur, engagé politiquement et sur le terrain pour documenter la situation dramatique des conflits qui ont lieu en Ukraine, estime que de ne pas inviter le président ukrainien est « le moment le plus obscène de toute l’histoire de Hollywood ».